Coutinho: Königstransfer oder teures Missverständnis?

Bis vor wenigen Tagen war Borussia Dortmund für die großen Transfers in diesem Sommer zuständig: Brandt, Hazard, Hummels und Schulz – um die 120 Millionen, so wird gemunkelt, haben sich die Dortmunder das alles kosten lassen. Die Bayern sahen lange nur zu – dann landete der oft kritisierte Sportboss Hasan Salihamidzic aber einen Coup. Vom FC Barcelona kommt - erst mal auf Leihbasis- einer, der so viel kosten würde wie alle Dortmunder Zugänge zusammen: Philippe Coutinho.

Brasilianischer Ausnahmekönner, Superstar und vermutlich wohl auch eine absolute Bereicherung - nicht nur für die Bayern, sondern auch für die Liga. Ein klares Statement – nicht nur in Richtung Dortmund, sondern auch international.

Aber: Coutinho sprengt auch das bisherige Gehaltsgefüge der Münchner und sein Einsatz bringt wohl auch eine Systemänderung mit sich. Das dürfte dem ein oder anderen Bayern-Star gar nicht schmecken. Sollte es nicht laufen, könnte der Coutinho-Deal auch nach hinten losgehen: Dann, wenn's gärt im Team. Die ersten Unzufriedenen haben sich offenbar schon gemeldet.

Wir sind neugierig auf Ihre Meinung zur Coutinho-Verpflichtung: Königstransfer oder teures Missverständnis? Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 24. August, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.