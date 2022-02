Couragierte Ingolstädter verlieren gegen St. Pauli

Am Ende hätte der Unterschied nicht größer sein können. St. Pauli gewinnt beim FC Ingolstadt mit 1:3 und übernimmt die zwischenzeitliche Tabellenführung der 2. Fußball-Bundesliga. Ingolstadt bleibt Tabellenletzter, der Klassenerhalt eine ferne Hoffnung. Doch auf dem Platz war längst nicht alles so klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Ingolstadt hatte sich lange gegen eine Niederlage gestemmt - am Ende erfolglos.

Doppeltes Verletzungspech schwächt Ingolstadt

Dass beim abstiegsbedrohten FC Ingolstadt alles glatt laufen muss, um den Aufstiegskandidaten FC St. Pauli zu besiegen, war den Ingolstädter lange vor dem Anpfiff bewusst. Spätestens nach 32 Minuten war klar: Glatt läuft es bei diesem Heimspiel sicherlich nicht.

Da lag Ingolstadt schon mit 0:1 zurück und Rechtsverteidiger Maximilian Neuberger krümmte sich mit schmerzverzehrtem Gesicht auf dem Boden. Die Geste der Mannschaftsärzte war eindeutig: Für Neuberger würde es nicht weitergehen. Dabei war er erst wenige Minuten zuvor für Michael Heinloth eingewechselt worden, der sich ebenfalls verletzt hatte.

Freistoß-Hammer bringt St. Pauli in Führung

Zuvor hatte eine Standartsituation den Gästen die Führung beschert. Der Hamburger Freistoßspezialist Daniel-Kofi Kyereh hatte sich in der 22. Minute den Ball aus halblinker Position zurecht gelegt. Die Heimmannschaft wusste, wie gefährlich die Situation war und versuchte alles, um ein Tor zu verhindern.

Eine Fünf-Mann-Mauer inklusive extra Absicherung auf dem Boden. "Hey Schiri! Der Ball, der Ball", schrie Torwart Dejan Stojanovic in einem Versuch, die Ausgangslage noch geringfügig zu verbessern - doch es half alles nichts. Der perfekt getretene Ball schlug im linken Kreuzeck ein.

Zwischenzeitlicher Ausgleich hält nur kurz

Acht Minuten später legte sich der Ingolstädter Florian Pick den Ball aus deutlich größerer Entfernung zurecht. Sein Schuss kam scharf in Richtung Tor, St.-Pauli-Keeper Nikola Vasilj streckte sich, krachte beim Versuch, den Ball zu parieren in Tornetz, während dieser um Zentimeter den Kasten verfehlte.

In der 34. Minute machte es dann Dennis Eckert-Ayensa weniger spektakulär, dafür umso effektiver. nach einem Eckball landete ein Abpraller direkt vor den Füßen des 25-Jährigen, der ihn trocken verwandelte. Doch die Freude über das Unentschieden währte nur kurz. Guido Burgstaller wurde gut im Strafraum freigespielt, verlud Nico Antonitsch mit einer Finte, um dann unbedrängt zum 2:1 einzuschieben.

St. Pauli sorgt schnell für die Entscheidung

Ingolstadts Hoffnung, das Spiel in der zweiten Halbzeit noch drehen zu können, hatte sich kurz nach dem Seitenwechsel erledigt. Simon Makienok köpfelte die Hamburger unbedrängt zum 3:1 (55.). Die vorzeitige Entscheidung.

In der Folge wurde der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Teams immer deutlicher. St. Pauli spielte raffiniert, Hackentricks, schöne Kombinationen, gefährliche Torchancen. Den Ingolstädtern merkte man den Frust an, die Gesten wurden genervter, die Zweikämpfe ruppiger. Am Ergebnis änderte das nichts mehr.

Abstieg rückt immer näher

Mit 15 Punkten aus 24 Spielen rückt der Klassenerhalt in weite Ferne. Ingolstadt bleibt Tabellenletzter mit zehn Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz. Am kommenden Sonntag steht der FCI unter Zugzwang. Dann reist der FCI zum Kellerduell mit Fortuna Düsseldorf.