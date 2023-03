Countdown zu den Special Olympics: Der EBK Olching ist bereit

Bald geht es für den EBK Olching auf die ganz große Bühne: Berlin, Special Olympics World Games, weltweite Aufmerksamkeit. In 100 Tagen treffen sich Menschen mit geistiger Behinderung in Berlin zum großen Sportfest, das auch von dem Internationalen Olympischen Komitee anerkannt wird. Für Melanie Scharff wird es das erste Mal, dass sie sich auf der internationalen Bühne misst.

Mit neuen Kleidern und jeder Menge Spaß nach Berlin

Die beiden Frauen sind Kunstturnerinnen. Mit ihrem Verein konnten sie im vergangenen Jahr bei den nationalen Wettbewerben schon einige Medaillen gewinnen. Nun bereiten sie sich für die World Games (17. - 25. Juni) vor. Scharff, die seit mittlerweile sechs Jahren in Olching trainiert, wird mit dem Reifen und dem Band antreten. Sie freut sich auf den Wettkampf in Berlin, auf die Erfahrung mit internationalen Athletinnen und Athleten und: "Auf die neue Kleidung", sagt Scharff.

Mit einem roten Pailletten-Kleid wird sie in 100 Tagen in ihren Lieblingsdisziplinen an den Start gehen. Ob es auch dann mit einer Medaille klappt, wird man sehen. Doch im Vordergrund steht ohnehin etwas anderes: Teilhabe, Inklusion, Spaß am Sport - und natürlich der Olympische Gedanke: Dabeisein ist alles.