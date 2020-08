vor 41 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Countdown für die European Championships 2022 - neues Dokuformat

In 730 Tagen beginnen die European Championships in München - das größte Sportereignis in der bayerischen Landeshauptstadt seit Olympia 1972. Zwölf Sportlerinnen und Sportler zeigen im neuen Dokuformat "The Class of 2022" ihren Weg zur Heim-EM.