Coronaverdacht bei FCI-Trainer Rehm bestätigt

FCI-Rückrundenstart in Heidenheim

Rehm hatte in den ersten drei Partien unter seiner Leitung mit dem Aufsteiger vier Punkte geholt. Mit einem 3:0 gegen Dynamo Dresden verabschiedete sich der Aufsteiger in den Weihnachtsurlaub. Der FCI geht mit sieben Punkten Rückstand auf Relegationsplatz 16 in die verbleibenden 16 Saisonspiele. Erster Gegner nach der kurzen Winterpause ist am 16. Januar der 1. FC Heidenheim auswärts.