Coronamaßnahmen im Stadion - eine schwierige Geschichte

Gemeinsam feiernde Fans auf den Rängen, euphorischer Jubel, Siegesgesänge: Was hatte Fußball-Deutschland die Szenen in den Corona-Monaten doch vermisst! Doch gerade wegen solcher Bilder hält der Ärger und die Sorge rund um die EM in München an. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek drohte bereits der nach vollen Stadien lechzenden Bundesliga mit Konsequenzen.

Holetschek erinnerte in einem BR-Interview daran, dass die Zulassung von 14.500 Zuschauern bei den vier EM-Partien nicht der Regelfall sind, sondern ein Modellversuch. "Wenn der Modellversuch schief läuft, dann sehe ich ehrlich gesagt schwarz, dass der Profifußball in Zukunft vor vielen Zuschauern spielen kann", sagte der Minister im Juni.

Nicht alle Planungen gingen bislang auf

Und einiges lief trotz scheinbar guter Vorbereitung der Organisatoren nicht rund im Stadion! Die Landung eines Greenpeace-Aktivisten beim ersten deutschen Spiel war eine Panne der Polizei, die Spieler waren dabei schneller als die Ordnungshüter am Ort des Geschehens. Beim Duell der ungarischen Nationalmannschaft gegen das DFB-Team war im Stadion eng stehende und weitgehend maskenlose Fans zu sehen. Auch bei den Spielen zuvor gegen Frankreich und Portugal hatte man solche Szenen gesehen.

Wer klärt die Maskenfrage im Stadion?

Die Betreuung der Fans soll im Zusammenspiel zwischen den 800 Volunteers des Veranstalters (UEFA), die die Fans in Empfang nehmen, den Covid-Stewards und den örtlichen Sicherheitskräften laufen, die in der Maskenfrage allerdings nur im Bereich der Stadt und der Anfahrtswege zuständig sind: "Den Bereich des Stadions muss man ausklammern. Das ist im Verantwortungsbereich des Veranstalters. Der hat entsprechende Volunteers darauf angesetzt, die darauf achten und Sorge tragen", sagt Polizeisprecher Andreas Franken.

"Die Volunteers sind nur der Erstkontakt. Sie sind aber nicht für die Durchsetzung der Maßnahmen zuständig", entgegnet Corinna Mergner, Verantwortliche für die Volunteers in München. Sie hatte auf dem Weg zur Tribüne eher gute Erfahrungen mit den Fans und der Maskenpflicht gemacht. "Die ungarischen Fans hatten Masken auf (...) und haben sich auch daran gehalten."

Maske und Abstand - eine schwierige Geschichte

Auch Münchens Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek, die beim Portugal-Spiel im Stadion war, hatte einen guten Eindruck von den Maßnahmen mitgenommen. "Es waren in jedem Block Ordner, die durchgegangen sind. Es ist während des Spiels auf der Leinwand angezeigt worden, dass man die Maske tragen sollte.

Die Ordner hatten sogar Bilder, dass selbst derjenige, der nicht der portugiesischen oder deutschen oder englischen Sprache mächtig war, das erkennen konnte", sagte sie danach im BR-Interview. Aber: "Der Ordner ging vorbei, die Maske wurde draufgetan, und dann wieder weggenommen, als der Ordner, die Ordnerin nicht mehr da war. Es ist wirklich eine schwierige Geschichte."

Auch Holetschek dankte den Organisatoren, dem DFB und der Stadt München, die alle Register gezogen hätten, um die Fans zum Tragen der Maske zu bewegen. "Den letzten Schritt müssen die Fans aber selbst gehen und die Maske aufsetzen."

Richtig durchgegriffen wurde bei Verstößen nicht: "Letztendlich müsste man einzelne Fans entfernen. Aber das tut ja dem Spiel und der Atmosphäre im Stadion auch nicht gut. Und deshalb ist es durchaus schwierig. Man muss hier an die Menschen appellieren", so Zurek.