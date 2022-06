Corona-Sommerwelle: Zahlreiche Sportler betroffen

Corona: Freistilschwimmer Salchow fällt für WM aus

Freistilschwimmer Josha Salchow kann wegen einer Corona-Infektion nicht an der Weltmeisterschaft in Budapest teilnehmen. Der 22-Jährige vom SV Nikar Heidelberg hätte eigentlich in der Staffel über 4 x 200 Meter Freistil eingesetzt werden sollen und wollte auch das Einzel über 100 Meter schwimmen. Die Staffel kann nun nicht an den Start gehen.