Corona: Triathlon-Weltmeisterin Haug vor Rennen positiv getestet

Die amtierende Weltmeisterin im Langstreckentriathlon, Anne Haug, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Bayreutherin über die Sozialen Medien kommuniziert gehe es ihr aber gut.

Positiver Corona-Test: Weltmeisterin kann in Miami nicht starten

Kurz vor ihrem ersten Rennen des Jahres im US-amerikanischen Miami-Homestead im Bundesstaat Florida beschreibt die 38 Jahre alte Oberfränkin die Nachricht als "verheerend": "Unglücklicherweise und mit all den Sicherheitsmaßnahmen, die ich in den vergangenen Monaten ergriffen habe, um mich auf ein gesundes Rennen bei der Challenge Miami vorzubereiten, wurde ich positiv auf Covid-19 getestet", so Haug. Weiter schreibt die Sportlerin, sie habe sich sehr darauf gefreut, bei dem Rennen an diesem Freitag gegen die besten Athletinnen der Welt anzutreten.

Anne Haug befindet sich in Quarantäne

Anne Haug hat unterdessen das Hotel für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verlassen und sich in Quarantäne begeben. Wie sie über die sozialen Medien mitteilt, habe sie sich aber ohnehin schon wegen der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen für das Rennen bereits seit ihrer Ankunft in Quarantäne befunden und auch beim Corona-Test sei sie isoliert gewesen. "Ich bin sehr glücklich, dass ich mich im Moment gut fühle", schreibt Haug weiter.

Hochkarätiges Starterfeld bei Challenge Miami

Bei dem Rennen in Miami über 1,5 Kilometer Schwimmen, 60,3 Kilometer Rad und 16,9 Kilometer Laufen ist das Starterfeld Hochkarätig. So wäre Haug unter anderem gegen Vize-Weltmeisterin und Challenge-Roth-Siegerin Lucy Charles-Barkley (Großbritannien) und Sarah Crowley (Australien) angetreten, die beim letzten Langstreckentriathlon im mittelfränkischen Roth Zweite und bei der WM auf Hawaii Dritte wurde.

Bei den Männern gehen unter anderem der oberfränkische Roth-Sieger Andreas Dreitz (Lichtenfels), Weltrekord-Inhaber und amtierender Weltmeister Jan Frodeno, Lionel Sanders aus Kanada (2. Platz Ironman Hawaii 2017 und Bart Aernouts aus Belgien (2. Platz Ironman Hawaii 2018, Sieger Challenge Roth (2017) an den Start.

Anne Haug hatte im vergangenen Jahr Anfang Dezember bei einem vergleichbaren Rennen in Daytona USA, nach einer umstrittenen Zeitstrafe den Sieg verpasst und Platz zwei belegt. Im Oktober 2019 hatte sie als erste Deutsche die Weltmeisterschaft auf Hawaii gewonnen. Bei dem Ironman siegte Anne Haug nach 3,8 Kilometern schwimmen, 180 Kilometern Rad fahren und einem Marathon. Dafür hatte sie acht Stunden und 40 Sekunden gebraucht.