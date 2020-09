Corona-Tests: Tour-de-France-Chef positiv, alle Fahrer negativ

Wie der Veranstalter des Radrennens mitteilte, sei beim Tourchef das Virus beim obligatorischen Test im Rahmen des Ruhetages nachgewiesen worden. Der 59-Jährige muss sich jetzt für mindestens eine Woche von der Frankreich-Rundfahrt zurückziehen. "Ich werde die Tour für acht Tage verlassen. Ich werde es so handhaben, wie es jeder Angestellte in Frankreich in so einem Fall machen müsste", erklärte Prudhomme.

Testmarathon in der "Team-Blase" bisher problemlos

Seit Sonntagabend waren alle Mitglieder der "Team-Blasen" - rund 650 Fahrer, Verantwortliche und Betreuer - auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden. Es waren die ersten Tests seit dem Start der Tour am 29. August in Nizza. Das befürchtete Corona-Chaos nach dem Testmarathon am Sonntag und Montag blieb dabei aus.

Sämtliche 165 von ursprünglich 176 noch im Rennen befindlichen Fahrern traten nach negativen Ergebnissen zur zehnten Etappe an. Unter getesteten Personen der "Team-Blasen" wurde bei jeweils einem Mitglied von Cofidis, AG2R, Ineos Grenadiers und Mitchelton-Scott das Virus nachgewiesen. Die vier Personen haben die Tour aber bereits verlassen.

Nächster Test am zweiten Ruhetag

Das Tour-Reglement sieht ein strenges Durchgreifen vor: Bei zwei positiven Tests binnen sieben Tagen in einem Team wird die gesamte Mannschaft vom Rennen ausgeschlossen. Der nächste obligatorische Test findet am zweiten Ruhetag am kommenden Montag in Isère statt.