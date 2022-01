Corona, Terminstress, Wetter: Der Skirennsport steht unter Druck

Corona-Fälle en masse, abgesagte Rennen, erst wegen zu heftigem Schneefall, dann wegen warmer Temperaturen und unbefahrbarer Pisten. Im alpinen Skisport folgt eine Negativ-Meldung nach der anderen. Es ist sowieso die Zeit, in der man dem Weltcuptross regelrecht hinterherhecheln muss, um ihm folgen zu können.

Der dichtgepackte alpine Rennkalender ist durchaus eine Herausforderung. Und die Organisatoren sind fortlaufend auf der Suche nach rennfähigen Pisten. Wenn, wie in der vergangenen Woche in Zagreb, das Wetter nicht mitspielt, wird es noch schwieriger. Der Veranstalter will, der Verband versucht, die Trainer sagen "das geht gar nicht", die Absage kommt spät. Deshalb bleibt ein fader Beigeschmack. "Also das ganze System ist im Augenblick unter Druck", klagt der Alpinchef Wolfgang Maier.

Ein weiter Weg für den Weltcup-Tross

Dazu sah der Weltcupkalender nach Zagreb als nächste Station Adelboden vor. Wegen der kurzfristigen Absage in Kroatien musste diese Reise über fast 1.000 Kilometer innerhalb von nur 24 Stunden erfolgen. Nachhaltigkeit ist das keinesfalls.

Zuschauermassen trotz Corona in der Schweiz

Jetzt kommt auch noch Corona ins Spiel. Im Berner Oberland fand das Rennen vor einer fast vollbesetzten Zuschauertribüne mit 15.000 Besuchern statt. Das Hygienekonzept von Adelboden sah zwar im Außenbereich 3G, Innen 2G vor. Masken sah man bei der jubelnden Menge, die "ihren" Sieger Marco Odermatt feierte, aber so gut wie keine.

Abschottung, so gut es geht

Und das, so kurz vor Olympia. "Wir probieren uns, im Hotel so gut wie es geht von anderen Leuten abzuschirmen. Auch im Lift zu niemand anderem einzusteigen. Jetzt schnell noch durch die Zuschauer durch. Und die Maske wieder aufsetzen", erklärt Julian Rauchfuss den Versuch, Vorsicht walten zu lassen.

Alpinchef Maier ohne Vorfreude auf Olympia

Dem Alpinchef wird angesichts der aktuellen Situation Angst und Bange vor Olympia. "Ich persönlich halte das für nicht verantwortungsvoll von Keinem, dass man uns nach China schickt, wo eine Willkür stattfinden kann", warnte Maier und ergänzte: "Du bist dem komplett ausgeliefert, weil du nicht weißt, was sie testen und wie sie es testen und ob es wirklich deine Tests sein werden". Vorfreude sieht anders aus.