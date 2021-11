Corona-Regeln im Breitensport: Angst vor dem Jahreswechsel

90.000 Mitglieder hat der Bayerische Sport im Corona-Jahr 2020 verloren. Ein heftiger Rückgang von fast zwei Prozent gegenüber dem Jahr 2019. Nun sieht alles danach aus, als stünde der nächste Corona-Winter bevor und die Vereine fürchten um ihre Mitglieder - besonders um die jüngsten.

Denn die Inzidenz-Zahlen steigen wieder massiv, die Krankhäuser gelangen wieder einmal an ihr Limit und um dem Virus Einhalt zu gebieten, will die Bayerische Staatsregierung fortan unter anderem Hallensport nur noch Menschen erlauben, die geimpft oder nach einer Covid19-Infektion wieder genesen sind, sobald die Corona-Ampel auf rot steht. Kurz: 2G.

"Große Irritationen" beim FTSV Straubing

Die Reglung soll auch für Zwölf- bis Siebzehnjährigen gelten. Allerding erst ab dem 31.12.2021, wie das Kabinett nach Kritik an der Regelung beschlossen hat, nach der die Regelung auch sofort für Minderjährige gegolten hätte. Nun gilt für sie weiterhin 3G. Erstmal. Dadurch, das Schülerinnen und Schüler regelmäßig getestet werden, ist ein Trainingsbetrieb in diesem Jahr halbwegs gesichert.

Doch die Verunsicherung ist groß. Beim Volleyball-Nachwuchs des FTSV Straubing war an diesem Mittwoch nur die Hälfte der Frauen anwesend, denn an diesem Tag galt noch 2G. "Wir haben eine sehr bewegte Woche hinter uns", sagte Stützpunktleiter Roman Urban gegenüber dem Bayerischen Rundfunk und fügte an: "Die Nachrichtenlage hat sich fast täglich verändert. Als es dann hieß, dass nur noch Geimpfte oder Genesene in die Hallen dürfen, hat das im Verein für große Irritationen gesorgt."

Nicht die Kinder entscheiden über eine Impfung

Auf den Ablauf der Übergangsphase zum Jahresende schaut er skeptisch. "Wir schauen mit großer Sorge in die Zukunft. Es bleibt unheimlich wenig Zeit übrig. Wenn ich morgen einen Impftermin bekomme, werde ich kurz vor Weihnachten so weit sein, dass ich auch im neuen Jahr die Halle wieder betreten kann", sagte Urban und bekräftigt, dass Sportvereine sich ihrer Verantwortung bewusst wären und dabei helfen wollten, eine Verbreitung des Virus zu bekämpfen.

"Wir arbeiten seit über einem Jahr daran, dass wir das Risiko einer Infektion so klein wie möglich halten. Aber wir dürfen bei den Regelungen nicht vergessen, dass meistens nicht die Kinder über eine Impfung entscheiden, sondern die Eltern", so Urban.

Sorgen um den Verein und die Sportart

Auch bei der U13 und U15 Eishockey-Abteilung des Deggendorfer SC waren an diesem Dienstagabend nur etwa die Hälfte der Jugendlichen anwesend. Auch für dieses Training kam die Ausnahmeregelung zu spät. "Jetzt sind wir erstmal froh, wie es ist. Aber wir müssen jetzt weiterarbeiten und mit den Verbänden schauen, wie es ab dem 01.01. weitergeht ", sagte Christian Vogel, Jugendleiter des Deggendorfer SC.

Dennoch macht er sich Sorgen, wie es mit dem Verein und der Sportart Eishockey an sich weitergeht und hofft, dass sich möglichst viele der Spieler impfen lassen. Vorschreiben möchte er aber niemandem etwas: "Aber wir werden gezielt werben, wir werden mit den Eltern reden", so Vogel.