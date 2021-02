Reisen ohne Ende: Profi-Fußballklubs weiter in der Kritik

Wöchentliches Umherreisen in der ganzen Bundesrepublik, Champions-League-Spiele, die in Hotspotregionen ausgetragen werden und zuletzt die "Fußball-Klub-WM" in Katar. Der Profi-Fußball kennt in der Corona-Pandemie offenbar keine Grenzen. Helen Breit, die Vorsitzende des Fan-Verbands "Unsere Kurve e.V.", wirft dem Profi-Fußball im Interview mit der Bayern 2-radioWelt daher Ignoranz vor.

Fanvertreterin: Profi-Fußball lebt in anderer Welt

Während sich Bayern-Trainer Hansi Flick Kritik am Profi-Fußballgeschäft während der Pandemie verbittet und seinerseits zum Angriff auf den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach überging, fehlt auch vielen Fans das Verständnis im Hinblick auf die Reisetätigkeit europäischer Fußballklubs.

"Für alle Bürgerinnen und Bürger ist das jetzt eine Ausnahmesituation, in der wir jetzt alle seit fast einem Jahr leben. Man hat das Gefühl, der Profifußball lebt da in einer anderen Welt", sagt die Fanvertreterin Helen Breit.

Fußball gewinnt in Pandemie nicht an Bodenhaftung

Es gehe dabei nicht um das berechtigte Anliegen von Fußballklubs, mit Spielen ihre Existenz zu sichern, führte Breit aus. Bei den Spielen der UEFA-Champions-League liege der Fall nämlich anders, so Breit: "Da kann es nicht mehr um Existenzsicherung gehen. Da geht es um Unsummen." Viele Fans hätten gehofft, der Fußball würde in der Pandemie wieder an Bodenhaftung gewinnen. "Aber stattdessen hebt er weiter ab und fliegt in der Weltgeschichte herum." Dadurch wachse auch die Distanz zwischen Fans und Sport weiter.

Shitstorm für Bayern-Trainer Flick nach Kritik an Lauterbach

Am Sonntag hatte Bayern-Trainer Hansi Flick Kritik an der Reisetätigkeit abgewiesen und stattdessen den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach als "sogenannten Experten" verunglimpft.

Der FC Bayern war für einen weiteren Wettbewerb, der Fußball-Klub-WM nach Katar gereist. Flick will sich nun mit Lauterbach "unter vier Augen" zu einem Gespräch treffen.