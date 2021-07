Profi-Sportteams kämpfen für mehr Zuschauer in den Hallen

Erst- und Zweitligisten aus den Sportarten Handball, Basketball und Eishockey haben sich unter Federführung des HC Erlangen zur sogenannten Interessengemeinschaft "Indoor-Teamsport Bayern" zusammengeschlossen. Sie protestieren gemeinsam dagegen, dass zu ihren Spielen in den Arenen nicht mehr als 1.000 Zuschauer zugelassen sind. In ihrer Begründung berufen sie sich auch auf das Robert-Koch-Institut.

Zuschauer-Beschränkung trotz Corona-Impfung

Mitglieder der Gemeinschaft sind die Handballer des HC Erlangen, des HSC 2000 Coburg, der TV Großwallstadt und die Rimparer Wölfe. Von den Basketballern sind Brose Bamberg, Medi Bayreuth, S. Oliver Würzburg und die Nürnberg Falcons beigetreten. Außerdem gehören die Eishockey-Teams Straubing Tigers, Augsburger Panther, ERC Ingolstadt, Nürnberg Ice Tigers, Tölzer Löwen, ESV Kaufbeuren, EV Landshut und die Bayreuth Tigers dem Bündnis an.

Die Clubs akzeptieren, dass die Corona-Pandemie mit ihren Virusvarianten beachtet und bekämpft werden muss. Es dürfe deswegen aber nicht mehr zu unausgewogenen Restriktionen der Zuschauerzahl kommen, heißt es in einer Erklärung der Interessengemeinschaft. Derzeit sind nicht mehr als 1.000 Zuschauer in Bayern bei Veranstaltungen in Hallen zugelassen.

Genesene und geimpfte Zuschauer sind in dieser Zahl bereits enthalten. Gerade dagegen richtet sich die Kritik der Profi-Teams. Sie berufen sich auf eine Erklärung des Robert-Koch-Instituts, wonach Menschen mit vollständigem Impfschutz am epidemiologischen Geschehen nicht mehr teilnehmen würden.

Nachteile im nationalen und internationalen Vergleich befürchtet

Die Vereine der Interessengemeinschaft "Indoor-Teamsport-Bayern" fordern deshalb, dass die geimpften, genesenen und verantwortlich getesteten Zuschauer künftig bei Spielen der bayerischen Hallen-Team-Sportarten nicht mehr beschränkt werden. Auch ein starres Festhalten an 7-Tages-Inzidenzen solle nicht mehr maßgeblich für die zugelassene Zuschauerzahl sein.

Es sei an der Zeit, rechtsstaatliche Regelungen für das künftige Leben mit Corona auch im Indoor-Profiteamsport in Bayern zu finden, um nicht die bayerischen Vereine im nationalen und internationalen Vergleich unangemessen zu benachteiligen, heißt es zum Abschluss der Erklärung.