Corona: Keine Bayern-Meisterfeier auf dem Marienplatz

Das schon zur festen Tradition gewordene Zusammentreffen der Bayern-Profis mit ihren Fans auf dem Münchner Rathausbalkon müsste im Falle eines Titelgewinns in diesem Jahr ausfallen. Oberbürgermeister Dieter Reiter bestätigte entsprechende Befürchtungen der Anhänger des Rekordmeisters.

Eine solche Feier sei wegen der Corona-Pandemie derzeit "leider unvorstellbar - nicht wegen mangelnder sportlicher Erfolge des Rekordmeisters, sondern natürlich wegen der coronabedingten Einschränkungen", sagte Reiter (SPD) in einem Zeitungsinterview.

Meisterschaft so gut wie sicher - DFB-Pokalsieg in Reichweite

Nach dem 1:0 am Dienstag beim schärfsten Verfolger Borussia Dortmund gilt der achte Titel der Bayern nacheinander in der Bundesliga als nahezu sicher. Vor dem 29. Spieltag haben die Münchner sieben Punkte Vorsprung auf den BVB. Im DFB-Pokal stehen die Münchner zudem im Halbfinale, das sie am 10. Juni gegen Eintracht Frankfurt bestreiten. Im Falle eines Sieges ginge es im Finale in Berlin entweder gegen Bayer Leverkusen oder den Noch-Viertligisten 1. FC Saarbrücken.