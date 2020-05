Corona: Kann Nordische Ski-WM in Oberstdorf 2021 stattfinden?

Hoffen in Oberstdorf auf WM mit "minimalen Einschränkungen"

30 Millionen Euro würde die Italiener eine Komplettabsage kosten - auch in Deutschland ist bereits reichlich Geld für die Nordisch-WM geflossen, die vom 23. Februar bis 7. März 2021 in Oberstdorf stattfinden soll. Könnte eine Verschiebung der alpinen Ski-WM Signalwirkung für Oberstdorf haben? "Die Überlegungen, die die Italiener anstellen, gibt es bei uns noch nicht", bestätigt Florian Stern, Mitglied des Organisationskomitee im Skype-Interview mit BR24 Sport. "Unsere Wunschlösung ist, dass wir Plan A durchführen können. Der geht davon aus, dass wir im nächsten Winter Weltcups und auch Weltmeisterschaften mit möglicherweise geringfügigen Einschränkungen durchführen können."

Stern hofft, dass die Titelkämpfe mit Zuschauern stattfinden können. Aber keiner weiß, wie es mit der Corona-Pandemie weitergeht. "Man fährt auf Sicht, soweit man kann. Das ist genau das, was wir jetzt tun. Wir konzentrieren uns auf die Aufgabe, die wir jetzt haben", so Stern. Natürlich gebe es auch einen Plan B: "Wir überlegen in alle möglichen Richtungen, aber die Nordische Ski-WM in Oberstdorf ist immer als Fixpunkt zum vorgesehenen Datum mit drin."