Corona im alpinen Ski-Sport - Ausfall vor Olympia wäre bitter

Wenn die Rennen in öffentlichen Skigebieten wie in Bormio ausgetragen werden, steigt das Risiko für die Athleten. "Man passt mehr auf. Den ein oder anderen begrüßt man mit Abstand", sagt Josef Ferstl am Rande der Weltcup-Speed-Events in Italien. "Weil man einfach nicht weiß, wo der sich rumtreibt", der Virus.

Einfach ist es nicht für die Spitzenathleten, denn Leistungssport ist kein Hobby, bei dem man einfach aussetzen kann. Deshalb können wir "eigentlich nur schauen, dass wir uns so gut wie möglich schützen und allen möglichen Ansteckungen aus dem Weg gehen", sagt Romed Baumann. "Vermeiden kann man es nicht, man muss nur Glück haben, dass es nicht vor Olympia ist."

Rennausfälle für Spitzenathleten bitter

Aktuell muss nicht nur US-Skistar Mikaela Shiffrin nach einem positiven Testergebnis eine Zwangspause einlegen. Mit möglichen Folgen für die Saison. Man sieht auch am Beispiel Lara Gut-Behrami, "wenn man im Gesamtweltcup Anwärterin ist. Man verliert Rennen im Gesamtweltcup, Disziplinenwertung, finanziell - es hängt einfach so viel dran", sagt Ferstl. Teamkollege Andreas Sander regt deshalb an, dass man über Streichergebnisse nachdenken könnte. Er ist aber froh, "dass wir in dieser Zeit überhaupt die Rennen starten und fahren können."

Keine neuen Regeln während der Saison

Dabei wäre ein Ausfall vor den Spielen in Peking besonders bitter: "Man arbeite ja vier Jahre auf dieses Großereignis hin", sagt ARD-Experte Neureuther mit Blick auf die im Februar anstehende Großereignis. Und auch "wenn du für Rennen ausfällst, das ist schon sehr bitter. Da kannst du den Gesamtweltcup verlieren", ergänzt er auch mit Blick auf die Topfahrerinnen Shiffrin und Gut-Behrami. "Man muss schon schauen, dass es einigermaßen fair bleibt." Allerdings sagt FIS-Renndirektor Markus Waldner: "Wir können nicht während der Saison neue Regeln einführen."

Aus Sicht der FIS heißt es deshalb konsequent das Corona-Protokoll zu verfolgen. "Sie sind jetzt noch strikter geworden", sagt Waldner. "PCR-Tests 48 Stunden vor Einlass in das Event", und "man muss einfach auch ein bisschen Glück haben." Denn treffen könne es jeden.