Corona-Idee: Eishockey mit Vollvisier - "fast wie im OP-Saal"

Eishockey ist zwar eine Sportart mit vielen Körperkontakten. Und Bodychecks wären in der Coronazeit eigentlich ein "No Go". Doch eigentlich treten die Eishockeyspieler ja sowieso schon in schützender Vollmontur an. Wie wäre es also, wenn sie dazu noch einen Helm mit Vollvisier tragen? Diese Überlegung machen sich der Garmisch-Partenkirchener Reindl und die Task Force vom Deutschen Eishockey Bund.

Beschlagsfreier Helm dank modernster Technologie

Deshalb haben sie sich jetzt einen Hersteller ins Boot geholt. Basierend auf dem aktuellen Helm soll der ein schnell zu produzierendes Nachfolgermodell passend für die Coronazeit entwickeln. Das Ganze mit moderner Technologie, damit nichts nach außen dringt und auch die Visiere nicht anlaufen.

"Lieber mit Visier, als gar nicht spielen"

Larry Mitchell vom ERC Ingolstadt sagt zwar: "Normalerweise würde jeder Spieler sich über so einen Helm beschweren". Sein Verstand signalisiert ihm aber: "Ausnahmezustand!" Deshalb lautet seine Antwort: "Und wenn es da notwendig ist mit einer Art Motorradhelm zu spielen, dann lieber so, als gar nicht zu spielen."

"Das ist dann fast wie im OP-Saal"

Bis August, wenn die Profis womöglich wieder aufs Eis kommen um zu trainieren, könnte die Lösung da sein. Womöglich auch für Hobbyteams. Denn der Marktführer für die Eishockeyhelme hat in der Coronazeit schon einmal bewiesen, was er draufhat: Gesichtsschutzmasken für den medizinischen Bereich wurden binnen weniger Tage zur Serienreife gebracht und sind nun weltweit zu hunderttausenden im Einsatz. Passend dazu lautete Mitchells Kommentar zur möglicherweise zukünftigen Eishockeyausrüstung inklusive Vollvisier: "Das ist dann fast wie im OP-Saal. Da könnte man was draus machen."