Corona-Frust: Sportliche Wege aus dem Motivationsloch

Das Fitnessmagazin hat sich von zwei Sportlerinnen Tipps dafür geben lassen: Extrembergsteigerin Alix von Melle, Deutschlands erfolgreichste Höhenbergsteigerin, und Sonja von Opel, Läuferin und Laufcoach aus München.

„Aber auch das hat mir die Corona-Zeit gezeigt, dass Wettkämpfe und Zeiten nicht alles sind im Leben. Laufen soll uns hauptsächlich gesund, glücklich und stabil machen, und wenn wir dabei Ziele, Zeiten und Rekorde schaffen, dann ist das zweitrangig. Und kommt als Tüpfelchen auf dem „i“ irgendwann wieder drauf.“ Sonja von Opel

Hier sind ihre besten Empfehlungen:

1. Offen und flexibel sein: Wenn gewohnte Sportdisziplinen gerade wegen Hallenschließungen nicht funktionieren, etwas anderes ausprobieren. Die Situation auch als Chance sehen, was Neues kennenzulernen. Stimuliert neue Muskelgruppen und die Gehirnzellen.

2. Perspektive wechseln: Wenn Sportabenteuer in der weiten Welt nicht mehr funktionieren, den Blick auf die eigene Region werfen: Wo lässt es sich wandern, spazieren, walken oder Radfahren? Nahe Destinationen bedeuten auch weniger Stress für sich selbst, die Natur und den Geldbeutel.

3. Der Weg zählt: So motivierend sportliche Ziele sind, sie engen auch ein. Denn wenn sie wegfallen, wie jetzt beispielsweise alle Wettkämpfe, dann sehen viele Athleten keinen Grund mehr, sich regelmäßig zu bewegen. Darum ist es nachhaltiger und auch sich selbst gegenüber mehr wertschätzend, wenn man das Training an sich, den Prozess, in den Vordergrund stellt.

4. Yoga beruhigt: Die Pandemie hat es in sich, macht etwas mit uns, vor allem wenn die Nachrichtenlage wieder einmal düster ist und kein Licht am Horizont zu erkennen ist. Dann hilft Yoga und Meditation. Das regelmäßige Atmen und die Besinnung auf sich selbst, lassen einen wieder freier atmen und positiver in die Zukunft blicken.

5. Alternativen für Wettkämpfe suchen: Veranstalter bieten virtuelle Läufe im Netz an, man kann im Internet unter fastknowntime.com eine eigene Strecke anlegen, seine Zeit posten und mit anderen konkurrieren, ohne sich dabei tatsächlich zu begegnen.

6. Was will ich eigentlich? Tatsächlich lohnt es sich, seine Beweggründe, weshalb man überhaupt regelmäßig Sport treibt, zu hinterfragen. Was treibt mich an: Sind es äußere Treiber, wie "schneller, weiter, höher“ und "länger“ zu trainieren? Will man vor anderen gut dastehen? Will man Gewicht verlieren oder es halten? Oder treibt man Sport, weil man hungrig ist auf die Bewegung, den Spaß und das gute Gefühl hinterher? Fitness an sich ist prima, aber besonders dann, wenn man mit ihr tolle, emotional besetzte Abenteuer erlebt. Oder weil man rennen kann, wenn man den Bus erwischen will, den Berg hinaufkommt, ohne außer Atem zu sein und mit seinen Kindern und Enkeln toben kann, ohne einen Hexenschuss zu bekommen.

"Ich bin der Meinung, dass man immer Alternativen findet, etwas zu machen. Gerade ist es sinnvoll, ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und nicht an dem festhalten, was man bisher gemacht hat, sondern die Situation auch als Chance zu sehen. Dass man eine andere Sportart ausprobiert, weil die eigene nicht möglich ist aufgrund von Hallenschließungen.“ Alix von Melle