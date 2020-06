Corona-Finanzloch: Sanierung der Olympia-Regatta auf Prüfstand

European Championships 2022 nicht gefährdet

Ob die Ruderregatta saniert wird oder nicht bringt allerdings keine Änderungen für die European Championships 2022 mit sich. In zwei Jahren wird München Gastgeber von Europameisterschaften in neun Sportarten sein, darunter auch Kanu und Rudern, das in Oberschleißheim stattfinden soll.

"Es ist so, dass wir auch - bevor wird den Zuschlag bekommen haben - ja noch nicht wussten, dass die Regattastrecke saniert wird," erklärte Schöne und gab Entwarnung: "Das heißt, wir haben ein Konzept mit temporären Maßnahmen, wie wir Rudern und Kanu durchführen können. Also es ist möglich. Natürlich wäre es schöner - und ich denke auch was wäre optisch ein schöneres Bild -, wenn wir auf einer (...) teilsanierten Regattastrecke die Wettbewerbe austragen können. Aber es ist auch mit den Verbänden abgeklärt, es ginge mit temporären Maßnahmen."