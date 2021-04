Corona-Fall bei Holstein Kiel: Jahn-Spiel steht auf der Kippe

Das Team des Zweitligisten SSV Jahn Regensburg ist erst Mitte März aus der Corona-Quarantäne zurückgekommen. Jetzt droht am Samstag gegen Kiel schon wieder eine Spielabsage. Beim Gastgeber Holstein Kiel gibt es einen positiven Corona-Fall. Das hat der Verein aus Schleswig-Holstein am Nachmittag bekannt gegeben. Ob das Spiel gegen den Jahn angepfiffen werden kann, steht aktuell noch nicht fest.

Torwart positiv getestet

Wie Holstein Kiel am Freitag mitteilte, wurde bei den täglichen Tests am Donnerstag ein positiver Befund festgestellt. "Betroffen ist Torwart Ioannis Gelios, der leichte Symptome angibt und sich umgehend in Isolation begeben hat. Das Training am Donnerstag wurde vorsorglich abgesagt", hieß es.

Alle weiteren Ergebnisse der Testreihe sowie ein weiterer Schnelltest am Freitag früh seien negativ ausgefallen, der Verein befinde sich im Austausch mit der zuständigen Gesundheitsbehörde. Sobald entschieden sei, ob das Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr) gegen Jahn Regensburg stattfinden könne, werde man dies "umgehend bekannt geben", hieß es.

Auch Karlsruhe und Sandhausen betroffen

In der 2. Liga waren zuletzt schon je zwei Partien des Karlsruher SC und des SV Sandhausen verlegt worden. Denn beide Teams mussten sich nach Corona-Fällen in eine 14-tägige häusliche Isolation begeben.

Jahn kam erst Mitte März aus Quarantäne

Beim SSV Jahn Regensburg hatte es Ende Februar mehrere Corona-Fälle gegeben, darunter auch Cheftrainer Mersad Selimbegovic. Damals musste das das komplette Team in Quarantäne, mehrere Zweitliga-Spiele und auch das Viertelfinale im DFB-Pokal mussten deshalb verschoben werden. Das Team des SSV kam erst Mitte März aus der Corona-Quarantäne zurück.