Corona-Fälle vor Australian Open: Kerber in Quarantäne

Wie die Veranstalter der Australian Open mitteilten, befinden sich insgesamt 47 Tennisprofis in strikter Quarantäne und dürfen damit 14 Tage ihr Hotelzimmer nicht verlassen. Die Namen der unter Quarantäne stehenden Spieler nannten die Organisatoren nicht, daher war zunächst auch offen, ob deutsche Profis zur Gruppe der isolierten Sportler gehören.

Auch die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber war am Freitag aus Abu Dhabi in Melbourne angekommen, nun twitterte die 32-Jährige, dass auch sie betroffen sei. Laura Siegemund bestätigte am Samstagmittag, dass sie bisher nicht betroffen ist.