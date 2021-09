Corona-Fälle: Bayern-Basketballer sagen Test-Turnier ab

Der deutsche Vizemeister Bayern München hat knapp eine Woche vor dem Saisonstart der Basketball Bundesliga (BBL) Corona-Fälle zu beklagen. Wie der BBL-Pokalsieger , ergaben die jüngsten internen Tests "positive Ergebnisse im Team bzw. im unmittelbaren Umfeld der Mannschaft". Die Bayern sagten daraufhin ihre Teilnahme an einem internationalen Vorbereitungsturnier an diesem Wochenende in Bayreuth ab.

FC Bayern Basketball startet am 26. September in die Saison

Das Gesundheitsamt München ist informiert, statt der geplanten Abreise nach Bayreuth fanden am Freitag weitere Testungen statt. Der Saisonstart der Münchner ist für Sonntag, den 26. September, mit einem Heimspiel gegen ratiopharm Ulm angesetzt.

Nur vier Tage später spielt der dreimalige deutsche Meister zum Auftakt der EuroLeague bei Maccabi Tel Aviv. Das erste Saisonspiel der BBL findet schon am kommenden Donnerstag statt, Meister Alba Berlin empfängt die Telekom Baskets Bonn.