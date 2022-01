Corona: Der Sport in den Fängen der Omikron-Variante

Eishockey: Neue Fälle bei den Nürnberg Ice Tigers

Was Ballsportarten und die nationalen Ligen angeht, so sind Eishockey und Basketball weiterhin von der aktuellen Coronalage betroffen.

Bei den Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga gibt es vier weitere Corona-Fälle. Wie die Franken am Mittwoch mitteilten, wurden bei den Spielern Charlie Jahnke, Dennis Lobach, Blake Parlett und Andrew Bodnarchuk positive Befunde festgestellt. Die Akteure hätten sich mit milden Symptomen umgehend zurück in häusliche Isolation begeben.

Heimspiel gegen Wolfsburg noch nicht abgesagt

Um eine weitere Ausbreitung innerhalb der Mannschaft zu verhindern, wurde auch das für den Mittwoch angesetzte Mannschaftstraining abgesagt. Stattdessen stand ein weiterer PCR-Test mit allen Spielern, Trainern und Betreuern an. Die Nürnberger hatten am Wochenende die positiven Befunde von Alex Dubeau und Tim Bender bekannt gegeben. Am Freitag ist das Heimspiel gegen die Wolfsburg Grizzlies angesetzt - bisher soll es stattfinden.

Auch in Straubing gab es am Mittwoch einen positiven Corona-Test: Verteidiger Marcel Brandt fällt aus, er hatte zwei Tage keinen Kontakt zum Team, der Rest spielte und siegte gegen die Adler Mannheim 2:1 am Abend.

Anders sieht es in Bremerhaven aus: Weil für die Fischtown Pinguins Bremerhaven wegen einiger Coronafälle vonseiten der Behörden eine Teamquarantäne angeordnet wurde, konnte die für Mittwochabend angesetzte Partie gegen die Schwenninger Wild Wings nicht stattfinden. Auch das Spiel der Norddeutschen in Mannheim am Freitag fällt aus.