Corona-Chaos: Neue Starthoffnung für polnische Skispringer

Dies teilte der Ski-Weltverband FIS am späten Montagabend (28.12.2020) mit. Bis etwa 10.00 Uhr soll die endgültige Entscheidung fallen.

Der Pole Klemens Muranka war zunächst positiv auf das Virus getestet worden, worauf das Team für den Tournee-Auftakt in Oberstdorf ausgeschlossen wurde. Als am Abend ein weiterer Test von Muranka negativ ausfiel, hieß es von polnischer Seite, man wolle natürlich auch im Allgäu starten.

K.o.-Duelle würden entfallen

Sollten Muranka und seine Kollegen in der dritten Runde allesamt negativ getestet werden, wären heute um 16.30 Uhr alle 62 Springer am Start. Die üblichen K.o.-Duelle würden dann entfallen. Zusätzlich sollen die Polen in diesem Fall am Nachmittag die Möglichkeit bekommen, am Montag entfallene Trainingssprünge auf der Schattenbergschanze nachzuholen.