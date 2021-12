Corona: BVB storniert Tickets vor Topspiel gegen FC Bayern

Wie Borussia Dortmund auf der vereinseigenen Homepage bekanntgegeben hat, werden alle 67.000 verkauften Tickets vor dem Topspiel gegen den FC Bayern München storniert. Grund ist die unsichere Lage bezüglich der Zuschauerkapazität aufgrund der Corona-Pandemie.

Bislang war man von einer hohen Auslastung ausgegangen. Nun müsse man "mit einer pandemiebedingten Reduzierung der Kapazitäten durch die Landesregierung innerhalb der kommenden Tage" rechnen.

BVB wartet auf "politische Entscheidung"

Am vergangenen Dienstag hatten sich Bund und Länder grundlegend auf eine Reduzierung der Zuschauerzahlen bei Sport-Großveranstaltungen geeinigt. Genaue Maßnahmen wurden allerdings noch nicht beschlossen.

"Sobald die politische Entscheidung über zulässige künftige Stadion-Auslastungen in Nordrhein-Westfalen getroffen worden ist und uns in dieser Sache gesicherte Erkenntnisse vorliegen, werden wir über den neuen Vorverkauf informieren. Fans, die bereits Tickets erworben hatten, erhalten ihr Geld zurück", so der Verein.

Augsburg plant schon mit 25 Prozent

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte am Mittwoch gefordert, "bis zum Jahresende in den Profiligen, ohne Zuschauer auszukommen". Falls keine bundeseinheitliche Regelung erreicht werden kann, würde man "in Bayern einen Alleingang" machen. Der FC Augsburg hat bereits reagiert und plant mit einer maximalen Zuschauerauslastung von 25 Prozent. Zudem gilt im Stadion die 2G-Plus-Regel und eine FFP2-Maskenpflicht.

Dortmund mit Selbstvertrauen und Haaland gegen FC Bayern

Auch wenn die Atmosphäre weniger eindrucksvoll sein wird, sportlich dürfte das Spiel zwischen dem Tabellenzweiten und Tabellenführer Bayern München dennoch hochklassig werden. Ein Punkt trennt die beiden Vereine in der Tabelle. Dortmund möchte sich vor den Münchnern nicht verstecken: "Wenn du von den letzten 20 Bundesligaspielen 17 gewinnst, dann müsstest du genug Selbstvertrauen haben", sagte Hans-Joachim Watzke im Sky-Interview: "Wir haben in Wolfsburg gezeigt, zu was wir imstande sind, wenn wir einigermaßen komplett sind."

Die Dortmunder, die die letzten sechs Pflichtspiele gegen den deutschen Rekordmeister verloren haben, können gegen den FC Bayern auf ihren Starstürmer Erling Haaland zählen. "Das löst was aus, wenn man Erling im dem Kader hat. Mit seiner positiven Ausstrahlung und seiner positiven Verrücktheit löst das beim Gegner etwas aus und löst das bei der eigenen Mannschaft was aus."