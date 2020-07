vor 12 Minuten

Corona-Beschränkungen: Neue Lockerungen im Sport

Die bayerische Staatsregierung hat weitere Corona-Lockerungen im Sport beschlossen. Schon ab 8. Juli können Wettkämpfe in kontaktfreien Sportarten auch in geschlossenen Räumen stattfinden. Training mit Körperkontakt ist in festen Gruppen erlaubt.