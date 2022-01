Corona beim FC Bayern: Söder für Überarbeitung von DFL-Regeln

In der Diskussion um den Corona-Ausbruch beim FC Bayern München hat Ministerpräsident Markus Söder eine Anpassung der DFL-Regeln zur Absetzung von Profispielen angeregt. In Sachen Zuschauer-Verbot in den Stadien machte er ein wenig Hoffnung.