Corona beim FC Augsburg: Spieler fallen zum Trainingsauftakt aus

Den Vorbereitungsbeginn auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga dürfte sich FCA-Trainer Markus Weinzierl anders vorgestellt haben. Denn zum heutigen Trainingsauftakt muss er auf vier seiner Akteure verzichten: Vorsorglich durchgeführte Coronatests hatten angeschlagen.

FCA-Torhüter Koubek positiv auf Corona getestet

So wurde laut FCA der Ersatztorhüter Tomas Koubek positiv auf das Virus getestet und befindet sich bereits in Quarantäne. Die am gestrigen Mittwoch durchgeführten PCR- und Schnelltests bei Daniel Klein, Reece Oxford und Niklas Dorsch haben laut FCA-Pressesprecher Dominik Schmitz "kein eindeutiges Ergebnis" geliefert, die Spieler wurden daher vorsorglich von der Mannschaft isoliert.

FCA-Coach Weinzierl geht davon aus, dass nicht nur er, sondern auch seine Trainerkollegen in der Bundesliga in den kommenden Wochen viel improvisieren müssen: "Wir müssen die Probleme lösen, wie sie kommen und improvisieren. Das haben wir in den letzten sechs Monaten häufiger getan", so Weinzierl nach dem ersten Training nach der Winterpause. "Fußball ist immer ein Glücksspiel, aber das kommt jetzt noch dazu", ergänzte er mit Blick auf die als sehr ansteckend geltende Omikron-Variante.

"Es wird in den nächsten Wochen alle treffen. Es wird da unterschiedliche Glücksfaktoren geben. Ich hoffe, dass wir verschont bleiben und nicht zu viel Pech haben." Markus Weinzierl

Weitere Coronatests sollen Klarheit bringen

Bei den drei Spielern sollen weitere Tests Aufschluss über eine mögliche Infektion geben. Dorsch und Oxford hatten ihren Weihnachtsurlaub im Emirat Dubai verbracht. Der Tscheche Koubek war mit seiner Familie im Österreich-Urlaub.

FC Augsburg musste coronabedingt schon auf Spieler verzichten

Es ist nicht das erste Mal, dass der FCA mit Corona zu kämpfen hatte: Anfang Dezember mussten die Fuggerstädter auf Verteidiger Felix Uduokhai verzichten, der einen Impfdurchbruch hatte. Auch FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw hatte sich zuvor mit dem Coronavirus infiziert.

Am 8. Januar müssen die Augsburger auswärts bei der TSG 1899 Hoffenheim antreten. Das Hinspiel ging mit 0:4 verloren.