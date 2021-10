Corona beim EHC München: auch Spiel gegen Bietigheim verlegt

Die positiven Covid-19-Ergebnisse haben sich beim EHC von 18 auf 22 erhöht. Betroffen sind 16 Spieler sowie sechs Personen aus dem Betreuer- und Trainerstab. Alle positiv Getesteten befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Solidarische Steelers erlauben Heimrechttausch

Die zahlreichen Impfdurchbrüche wirbeln den Terminkalender des EHC gehörig zwar durcheinander. Doch der nächste Gegner Bietigheim Steelers ermöglichte aus Gründen der "sportlichen Fairness und der Solidarität" die kurzfristige Verlegung des Spieles. Die Begegnung findet wegen eines Heimrechttauschs nun am 26. Oktober um 19:30 Uhr im Münchner Olympia-Eisstadion statt. Am 25. Februar kommt es dann zum Aufeinandertreffen beider Teams in Bietigheim.

DEL verschiebt Nachholspiel gegen Nürnberg ins neue Jahr

Auch der Nachholtermin für das am 16. Oktober abgesagte Spiel zwischen München und den Nürnberg Ice Tigers steht fest. Die Deutsche Eishockey Liga hat die Partie in Absprache mit den beiden beteiligten Vereinen auf den 25. Januar 2022 (19:30 Uhr) festgesetzt.

EHC-Sportdirektor Winkler lobt "Zusammenhalt der Liga"

Für den EHC-Sportdirektor Christian Winkler zeigt sich "in solch einer Situation, wie stark der Zusammenhalt in der Liga ist". Für die Vereine sei schließlich eigentlich "jeder Zähler entscheidend. Deshalb ist solch eine Solidarität nicht selbstverständlich".