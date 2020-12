Corona bei den Würzburger Kickers: Zwei Spiele fallen aus

"Es ist absolut diskussionslos und es steht außer Frage, dass die Gesundheit aller Beteiligten an erster Stelle steht. Wir sind uns als Verein unserer großen gesellschaftlichen Verantwortung und vor allem auch in diesen Tagen unserer sozialen Vorbildfunktion bewusst", wird Würzburgs Sportvorstand in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Das für heute angesetzt Spiel gegen den FC St. Pauli (18.30 Uhr) muss genauso verschoben werden wie die Partie bei Darmstadt 98 (Samstag, 13.00 Uhr). Für Würzburg wären die beiden Partien die letzten Spiele vor der Winterpause.