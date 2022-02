Bayerische Medaillenhoffnung: Frenzel und Weber in Quarantäne

Die in der Oberpfalz beheimateten Kombinierer Eric Frenzel und Terence Weber müssen bei den Olympischen Winterspielen in Peking vorerst in die Corona-Quarantäne. Dagegen ergaben Nachtests bei vier weiteren zunächst positiv getesteten deutschen Athleten aus dem Eishockey-Team und der Skeleton-Auswahl einen negativen Befund, wie der Deutsche Olympische Sportbund am Freitag mitteilte.

Infektionen bei der Einreise festgestellt

Die Infektionen beim dreimaligen Olympiasieger Frenzel und seinem Teamkollegen Weber - beide wohnhaft in Flossenbürg - waren bei ihrer Einreise in Peking am Donnerstag festgestellt worden. Beide wurden vom Kombinierer-Team separiert. Frenzel und Weber sollten am Mittwoch in den Olympischen Spiele starten. Ob das noch klappt, ist ungewiss. Wichtig hierfür ist, ob es sich um eine frische Infektion handelt oder um die Altlasten einer älteren.

Wer sich bei Olympia in Peking mit dem Virus angesteckt hat, wird in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel isoliert. Nur nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses vor Ablauf von zehn Tagen wieder verlassen. Nach dieser Frist ist nur noch ein negativer PCR-Test nötig.

Frenzel war mit großen Zielen angereist

Frenzel hatte sich, wie viele andere Athleten und Athletinnen, besonders vorsichtig auf die Olympischen Spiele vorbereitet, wie er im Sportschau-Olympia-Podcast mit den BR-Hosts Julia Scharf und Philipp Nagel erzählt hatte. Er habe seine Kinder in den Wochen vor den Olympischen Spielen aus dem Kindergarten genommen und sich zu Hause extrem isoliert, um keinen positiven Corona-Test bei Olympia zu riskieren.

Frenzel hat bereits dreimal Olympisches Gold gewonnen und holte dazu je einmal Bronze und Silber. Peking ist seine vierte Teilnahme bei den Olympischen Spielen. Der 33-Jährige "König der Nordischen Kombinierer" gehörte zuletzt nicht mehr zur absoluten Weltspitze, doch benannte hohe Ziele für Olympia 2022: "Das innerliche Ziel ist es natürlich, Medaillen zu gewinnen. Am liebsten würde ich ganz oben stehen. Aber es kann viel passieren."

Auch Top-Favorit Riiber positiv getestet

In der Nordischen Kombination reißt damit die Serie der Corona-Fälle unmittelbar vor Eröffnung nicht ab. Am Donnerstag war der Positivtest von Topfavorit Jarl Magnus Riiber aus Norwegen öffentlich geworden, der zuvor bereits als Kontaktperson des ebenfalls infizierten estnischen Podestkandidaten Kristjan Ilves galt.

Weiteren Verdachtsfälle bestätigen sich nicht

Die vier weiteren Verdachtsfälle aus den Teilmannschaften Skeleton und Eishockey haben sich nach zwei Re-Tests nicht bestätigt, teilte der DOSB mit. Neben Frenzel und Weber befindet sich auch der Eisläufer Nolan Seegert aus dem Team D nach bestätigten Positivtests derzeit in Isolation in einem Hotel in Peking.