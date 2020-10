Corona bei DFB-Gegner Schweiz: Shaqiri positiv getestet

Wie der Schweizerische Fußballverband (SFV) mitteilte, wurde Xherdan Shaqiri unmittelbar nach der Ankunft im Teamhotel positiv auf das Coronavirus getestet und unmittelbar nach Bekanntwerden des Ergebnisses von seinen Mannschaftskollegen isoliert.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft am kommenden Mittwoch (13. Oktober) in Köln in der UEFA-Nations-League auf die Schweiz. Die Eidgenossen bestreiten zuvor noch an diesem Mittwoch (7. Oktober) ein Testspiel gegen Kroatien in St. Gallen, am Samstag (10. Oktober) steht ein Nations-League-Auswärtsspiel in Spanien auf dem Programm.

Dritter Liverpool-Spieler mit Corona

Unklar ist, wo sich Shaqiri infiziert hat. Der ehemalige FC-Bayern-Profi ist innerhalb nur weniger Tage bereits der dritte Spieler des FC Liverpool, der am Virus erkrankt ist. Zuvor hatten sich seine Mitspieler Thiago und Sadio Mané angesteckt.

Schweizer Verband befürchtet weitere Quarantänemaßnahmen

Der SFV betonte zwar, dass er alle Schutzmaßnahmen nach dem "UEFA Return to Play Protocol" ergriffen habe. Derzeit sei aber nicht auszuschließen, dass noch weitere Spieler, zu denen Shaqiri Kontakt hatte, in Quarantäne müssen. Insofern ist derzeit komplett offen, ob und wie die Schweiz die bevorstehenden Länderspiele und somit auch das Duell gegen Deutschland bestreiten kann.

Zwei Coronafälle bei der Ukraine

Auch die Ukraine, am Samstag Gegner der deutschen Mannschaft in Kiew, hat zwei Coronafälle im Team. Am Montag wurden zwei Spieler positiv getestet, beide allerdings bereits vor der Anreise zur Nationalmannschaft.