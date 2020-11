Corona bei 1899 Hoffenheim - Baumann muss DFB-Quartier verlassen

Der 30-Jährige habe sich "in häusliche Quarantäne begeben", teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wenige Stunden vor dem Anpfiff des Testspiels (20.45 Uhr/Radio-Livereportage auf B5 aktuell) gegen Tschechien in Leipzig mit. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, Baumann sei "seit seiner Ankunft am Montag bislang zweimal getestet" worden, beide Male mit negativem Ergebnis.

Die weiteren Abläufe vor dem Tschechien-Spiel seien nicht betroffen. Löw plant mit Kevin Trapp als Torhüter der Startelf. Baumann wird auch für die beiden Spiele in der Nations League am Samstag erneut in Leipzig gegen die Ukraine und am Dienstag in Spanien nicht zur Verfügung stehen.