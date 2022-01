Corona-Ausbruch um Neuer bremst FC Bayern aus

Die Sonne schien, die Temperaturen waren annehmbar, doch der Trainingsplatz von Bayern München an der Säbener Straße blieb am Sonntag leer. Der geplante Aufgalopp für den Start der Rückrunde mit dem Spiel am Freitag (20.30 Uhr in der Radiolivereportage bei BR24 Sport) gegen Borussia Mönchengladbach musste auf Montag verschoben werden, weil Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso und Omar Richards sowie Co-Trainer Dino Toppmöller mit Corona infiziert sind.

Der "größte Wunsch" von Oliver Kahn für 2022, nämlich "dass wir die Pandemie endlich in den Griff bekommen", wurde durch die schlechten Neuigkeiten nach der Silversternacht nur noch einmal unterfüttert. Alle Infizierten befinden sich in Quarantäne. "Es geht ihnen allen gut", versicherte der Verein.

FC Bayern verschärft Corona-Maßnahmen

Der Klub hatte erst am Donnerstag verkündet, dass die Coronamaßnahmen aufgrund der deutlich ansteckenderen Omikron-Variante noch einmal verschärft würden. Es solle "wieder deutlich engmaschiger getestet und zudem alle Hygienemaßnahmen intensiviert werden".

In der Winterpause wurden beim FC Bayern daher Auffrischungsimpfungen als zentrale Maßnahme zum Schutz vor Corona-Infektionen oder schweren Verläufen einer Corona-Infektion durchgeführt. "Alle Spieler, Trainer sowie Staff-Mitglieder, bei denen dies bereits möglich war, haben die Booster-Impfung erhalten. Die Übrigen haben den Genesenen-Status oder sind geimpft", sagte Roland Schmidt, Mannschaftsarzt und Kardiologe.