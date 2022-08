Corinna Schwab: Volle Konzentration auf die Staffel

Als Letzte in ihrem Halbfinale wurde es nichts mit dem Sprung in die Weltspitze für Corinna Schwab. Nun muss sich die 23-Jährige auf die 200 Meter und die Staffelwettbewerbe konzentrieren.

Über die 400 Meter ist Corinna Schwab aktuell die schnellste Deutsche. Mit ihren 23 Jahren hat sie bereits drei deutsche Meistertitel, kann sich U 20-Weltmeisterin in der 4x100m Staffel nennen und hat bei Olympia 2021 das Finale mit der 400m Mixed-Staffel erreicht. Angefangen hat alles im beschaulichen Hiltersdorf bei Amberg.

Corinna Schwabs erste Schritte

1999 wird die heute 23-jährige Corinna Schwab in Schwandorf in der Oberpfalz geboren. In Hiltersdorf bei Amberg wächst sie auf und entdeckt dort in ihrem achten Lebensjahr die Leidenschaft für das Laufen. Sprints, Hürden und Staffelläufe sind von nun an nicht mehr aus ihrem Leben wegzudenken.

In ihrer Trainingsgruppe behauptet sich Schwab schon früh. Als Jüngste muss sie immer ein bisschen mehr Arbeit und Zeit investieren, um mit den anderen mithalten zu können, aber das rentiert sich. Schon nach kurzer Zeit, mit nur acht Jahren, absolviert sie ihren ersten Wettkampf.

Für die Karriere: Von Amberg nach Chemnitz

Corinna Schwab arbeitet weiter mit viel Ehrgeiz und Disziplin an ihrer Sprint-Karriere. 2019 wagt sie den nächsten Schritt. Sofort nach dem Abitur macht sie sich auf den Weg nach Chemnitz. Dort will sie in der Trainingsgruppe von Bundestrainer Jörg Möckel unter noch professionelleren Bedingungen trainieren, um ihre Karriere voranzutreiben.

Verletzung und alternatives Training

Doch dann der Rückschlag, sie bricht sich den Fuß. Statt Training heißt es nun Reha. Unterstützt wird sie dabei von ihrer neuen Trainingsgruppe um Rebekka Haase (200-Meter-Meisterin in Berlin in 23,02) und 400-Meter-Läufer Manuel Sanders.

Wieder genesen, trainiert Schwab unter Möckel nach dem Vorbild anderer internationaler Athleten. Auf dem Trainingsplan stehen beispielsweise Überdistanzen, schnelle 500 Meter-Läufe und auch mal schwere Einheiten über zwei Tage verteilt. Corinna Schwab geht ans Limit und dafür wird sie belohnt.

Schnellste Deutsche über 400 Meter

Schwab darf mit nur 22 Jahren zu Olympia in Tokio - für sie eine "Riesenehre". Mit der 400 Meter Mixed Staffel schafft sie es in den Finallauf. So richtig aufhorchen lässt sie dann bei den Deutschen Meisterschaften diesen Sommer in Berlin. Über 400 Meter knackt sie zum ersten Mal die 51-Sekunden-Marke als erste Deutsche seit 2002.

Für Schwab ist das erst der Anfang, wie sie der "SZ" sagt. Sie möchte auf lange Frist zeigen, "dass wir Deutschen über 400 Meter schnell rennen können." Bei den European Championships in München wurde das erstmal noch nichts.