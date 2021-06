Copa América in Brasilien: Das Turnier, das nur einer will

Es war mitten in einer Live-Sendung, als Sportkommentator Luís Roberto der Kragen platzte. Es ging Ende Mai um die spontane Zusage von Brasiliens Regierung, das älteste Fußballturnier der Welt, die Copa América, auszutragen. Kurz zuvor hatten die eigentlich vorgesehenen Gastgeber Argentinien und Kolumbien absagen müssen wegen der Corona-Lage und sozialer Unruhen.

Kein Vakzin, aber Copa América

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro reagierte nur Stunden später und bot sein Land als Ausrichter an. Dabei ist die Corona-Situation in Brasilien weiterhin angespannt. Die Zahl der Opfer liegt bei fast 500.000. Deshalb polterte Luís Roberto plötzlich live im TV los: "Um Pfizer zu antworten, braucht er neun Monate, der Conmebol (dem südamerikanischen Verband; Anm. d. Redaktion) sagt er in zehn Minuten zu." Der Wutausbruch gegen Bolsonaro ging sofort viral und erreichte Millionen Brasilianer.

Keine Eile mit dem Impfstoff

Hintergrund ist die viel kritisierte Impfkampagne Brasiliens. Eine parlamentarische Untersuchungskommission hatte jüngst aufgedeckt, dass der brasilianischen Regierung 2020 mehrere Angebote des Impfstoffherstellers Pfizer/Biontech vorlagen. Dennoch reagierte Bolsonaro monatelang gar nicht. Pfizer fragte sogar bei der Botschaft Brasiliens in den USA nach, warum keine Antwort käme.

Erst im März 2021 bestellte Brasilien Millionen Impfdosen von Pfizer/Biontech. Dadurch ging wertvolle Zeit verloren, um die Lage in dem Virusmutanten-Gebiet in den Griff zu kriegen. "Es hätten viele Menschenleben gerettet werden können", sagte die Mikrobiologin Natalia Pasternak jüngst vor der Kommission aus.

Selbst die Fußballfans wundern sich

Jetzt findet die Copa América in vier brasilianischen Bundesstaaten statt, in denen politische Verbündete von Bolsonaro regieren. Doch der Streit um das Turnier hat längst das ganze Land erreicht. Selbst eingefleischte Fußballfans können nicht nachvollziehen, warum man das alles jetzt unbedingt durchziehen muss. Schließlich wird die Copa América, anders als die Europameisterschaft, alle zwei Jahre ausgetragen. "Da hätte man es in diesem Jahr ruhig ausfallen lassen können", findet Renato Moraes aus Rio. Zumal ja in Südamerika derzeit zusätzlich auch die parallel stattfindende WM-Qualifikation für Katar 2022 gespielt wird.

Eine Angelegenheit für den Präsidenten

Doch letztlich hat sich Bolsonaro durchgesetzt und dabei auch höchstpersönlich Druck auf die Nationalmannschaft ausgeübt. Denn zeitweise lag ein Boykott der Superstars um Neymar in der Luft. Der beliebte Nationaltrainer Tite soll gegen die Copa América gewesen sein. Ihm wurde indirekt mit Rauswurf gedroht. Schließlich erklärten sich Brasiliens Ballzauberer bereit, zu spielen. Jedoch rumort es weiterhin innerhalb der Mannschaft. Zusammen mit Nationalmannschaftskapitän Casemiro und Marquinhos soll Neymar laut Zeitung "Folha de S. Paulo" einer der Spieler gewesen sein, die sich in einem Appell gegen das Turnier ausgesprochen haben. "Wir sind gegen die Organisation der Copa América, aber wir werden niemals Nein zur brasilianischen Nationalmannschaft sagen", heißt es darin. Also eine zähneknirschende Teilnahme aufgrund des politischen Drucks.