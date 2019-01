Coming-Outs im Fußball: Hitzlsperger plädiert für mehr Mut

Hitzlsperger machte seine Homosexualität am 8. Januar 2014 öffentlich – nach seiner Karriere. Das Thema sexuelle Vielfalt sei heute nicht mehr so stark tabuisiert wie noch vor fünf Jahren, sagte Hitzlsperger nun im Interview mit der ARD-Radio-Recherche Sport. Der 36-jährige Ex-Nationalspieler glaubt, dass es im Profisport insgesamt "viele Fortschritte, was das Thema Diskriminierung, Vorbehalte, Toleranz angeht", gegeben hat.

Hitzlsperger: "Zeit ist bereit für Coming-Out im Fußball"

"Es gibt glaube ich jetzt eine ganz andere Gesprächsebene", so Hitzlsperger. Deshalb sei die Zeit durchaus bereit für ein Coming-Out im Profi-Fußball. Explizit erwähnt er dabei auch das Bemühen des Deutschen Fußball-Bundes im Kampf gegen Diskriminierung.

Fans und homosexuelle Spieler

Hitzlsperger ermutigt im Gespräch mit der ARD-Radio-Recherche Sport aktive Spieler, sich zu ihrer sexuellen Orientierung zu bekennen. Seine eigenen Erfahrungen seien so positiv gewesen, dass sich im Nachhinein Bedenken, auch aus seinem persönlichen Umfeld, als falsch erwiesen hätten. Der heutige Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim VfB Stuttgart widerspricht auch der weit verbreiteten Ansicht, die Fans in den Stadien könnten negativ auf homosexuelle Spieler reagieren.

"Ich glaube, dass die Fankurven definitiv nicht das Problem sind, dass die Fußball-Fans viel aufgeklärter, viel aufgeschlossener sind. Beleidigungen gibt’s immer im Alltag. Aber grundsätzlich: Spieler, die mit dem Gedanken spielen, sich zu outen, haben von den Fans nicht soviel zu befürchten. Das sind viele Befürchtungen, die nur in den Köpfen einiger existieren, die aber nicht real sind." Thomas Hitzlsperger

Die Problematik sei, dass die Menschen Ratgeber und Berater um sich herum haben, die auch davon abraten. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Die meisten dachten, das geht nicht gut. Man muss da auf seine eigene Stimme hören", so Hitzlsperger.

Es gehe darum, ein "breites Kreuz" zu haben: "Mit Beleidigungen und Beschimpfungen muss jeder Spieler umgehen können", meint der gebürtige Münchner und plädiert an alle Beteiligten: "Arbeitet nicht immer mit den Ängsten und sagt den Leuten, was alles sein könnte – nein, das ist genau das falsche Signal. Alle Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sollten ermutigende Worte sprechen."