Comeback: Neureuther wird in Sölden starten

Den Start des Partenkircheners bestätigte der Alpinchef des Deutschen Skiverbandes Wolfgang Maier. Auch Fritz Dopfer aus Garmisch, der zuletzt über Probleme an den Adduktoren geklagt hatte, will am Sonntag im Ötztal an den Start gehen. Ebenfalls dabei sein wird Stefan Luitz aus Bolsterlang, der nach einem Kreuzbandriss im vergangenen Dezember wieder fit ist und zurückkehrt.

Neureuther-Comeback durch Rückenprobleme und Grippe in Gefahr

In Gefahr war Neureuthers Start auf dem Rettenbachgletscher wegen Rückenproblemen. Deswegen konnte er zuletzt nur stark eingeschränkt trainieren. Zudem berichtete er am Freitag noch von einer leichten Grippe.