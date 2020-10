Comeback: Endlich wieder Fußball im Münchner Olympiastadion

Am 17. Mai 2012 rollte zum letzten Mal der Fußball in einem Pflichtspiel im Münchner Olympiastadion. Im Finale der Frauen-Champions-League siegte Olympique Lyon gegen den 1. FFC Frankfurt. Das letzte Männerspiel liegt sogar noch länger zurück. Am 14. Mai 2005 lieferten sich der FC Bayern und der 1. FC Nürnberg einen furiosen 6:3-Schlagabtausch - ganz so, als wollte man das 1972 eröffnete Stadion würdig in den Ruhestand verabschieden, die anschließende FC-Bayern-Meister-Feier inklusive.