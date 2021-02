Coman sichert FC Bayern den nächsten Dreier

Das Spiel fand eine halbe Stunde früher als üblich statt, da für die Bayern direkt nach Abpfiff die Reise nach Doha anstand. Bereits am Montag (08.02.2021) trifft der Champions-League-Sieger im Halbfinale auf den afrikanischen Vertreter Al Ahly SC aus Ägypten.

"Es wird ein schöner Flug. So haben wir uns das vorgestellt." Bayern-Trainer Hansi Flick

Erst stand aber noch die Pflichtaufgabe in Berlin an, wo die Bayern in den letzten Jahren häufiger Schwierigkeiten hatten. Auf rutschigem Rasen präsentierten sich die Gastgeber, die zunächst ohne ihre Neuzugänge Sami Khedira und Nemanja Radonjic begannen, gut organisiert und ohne Respekt. Bereits nach gut zwei Minuten hätte Dodi Lukebakio die Berliner Führung erzielen können, Bayern-Keeper Manuel Neuer parierte jedoch stark mit dem rechten Fuß.

Lewandowski verschießt Foulelfmeter

Nur zwei Minuten später vergab Leroy Sané gegen Rune Jarstein, auf den Dardai erneut anstelle des vorigen Stammtorhüters Alexander Schwolow setzte. Und auch Lewandowski scheiterte am Norweger. Nach elf verwandelten Ligaelfmetern in Serie blieb der Pole erfolglos und auch ansonsten unauffällig. Bis zur Halbzeit kam Lewandowski nur auf 15 Ballaktionen, so wenige wie kein anderer Spieler auf dem Platz.

1:0 - Stark fälscht Coman-Schuss unhaltbar ab

Trotz größerer Spielanteile schaffte es Bayern gegen gut organisierte Berliner nur selten bis in die Spitze - bei der Führung hatten die Münchner zudem Glück. Hertha-Innenverteidiger Niklas Stark fälschte den Schuss von Sané aus 17 Metern unhaltbar für Jarstein ab. Die Vorlage lieferte Thomas Müller, der mit dem bereits zehnten Assist dieser Saison erneut seine derzeitige Topform unter Beweis stellte.