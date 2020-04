Coman: FCB hat "alle Zutaten für eine erfolgreiche Spielzeit"

"Die meisten spielen schon lange zusammen, und mit der familiären Atmosphäre im Club glaube ich schon, dass wir alle Zutaten für eine erfolgreiche Spielzeit beisammenhaben", sagt Coman. Besonders in der Königsklasse erhofft er sich einiges: "Wir haben uns gesagt, dass in dieser Saison etwas drin ist, weil wir uns wirklich gut fühlen. Für mich war Liverpool der Favorit, aber die sind jetzt draußen". Auch deshalb seien die Münchner "sehr optimistisch", meint der 23-Jährige.

Durch Trainer Flick zu neuem Selbstvertrauen

Besonders lobt der Franzose auch seinen Trainer Hansi Flick, der einen Vertrag bis zum Sommer 2023 bekommen hat. "Als er zum Chefcoach wurde, hatte er bereits eine Menge Selbstvertrauen und eine Freundschaft zu den Spielern aufgebaut, die es so normalerweise mit einem Trainer nicht gibt. Das hat geholfen, um die Mannschaft in einer nicht einfachen Zeit wieder auf Kurs zu bringen", erklärt Coman. "Er hat gar nicht so viel verändert, aber er hat es geschafft, uns neu zu motivieren".

Corona-Pause bis mindestens zum 30. April

Coman fühlt sich in München wohl. Sein Ziel sei es, "so lange es geht auf höchstem Niveau zu spielen und möglichst viele Titel zu holen". Bis der Franzose seine großen Ambitionen auf dem Platz beweisen kann, dauert es aber noch etwas. Der Bundesliga-Betrieb ist wegen der Corona-Pandemie mindestens bis zum 30. April unterbrochen. Nach Plänen der Deutschen Fußball Liga soll im Mai wieder gespielt werden.