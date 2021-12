Coburger Handballer dürfen vor Publikum spielen

Die Handballer des HSC 2000 Coburg dürfen nach Gesprächen mit der Stadt Coburg am kommenden Wochenende wieder vor Publikum spielen. Die Partie in der 2. Bundesliga gegen den VfL Hagen in der Huk-Coburg Arena kann demnach vor 500 Zuschauern stattfinden, teilt der HSC am Dienstag mit.

Unterstützer des HSC 2000 Coburg haben Vorrang

Allerdings ist ein freier Verkauf der Tickets vorerst nicht geplant. Zunächst würden Dauerkarteninhaber und Sponsoren bedient, so HSC-Geschäftsführer Jan Gorr: "Wir freuen uns sehr, dass wir in guten Gesprächen mit der Stadt Coburg die Genehmigung erhalten haben." Sollten am Spieltag noch Restkarten vorhanden sein, werde es eine Abendkasse geben, so Gorr.

2G-Plus-Bestimmungen für die Coburger Fans

Durch die Weitläufigkeit der Halle sei größtmögliche Risikominimierung gegeben. Nach wie vor müssen die Besucher allerdings die 2G-Plus-Bestimmungen erfüllen, also genesen oder geimpft sein und einen negativen, aktuellen Test mitbringen.