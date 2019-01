Club will Klassenerhalt mit mutigerem Stil erreichen

Erfolglose Hinrunde abgehakt

Elf Spiele in Folge ohne Sieg haben Spuren hinterlassen, sind aber offiziell abgehakt. Wichtig ist nur noch die nahe Zukunft, in der eher Nürnberg-untypisch weiter Köllner das Sagen haben wird. Sportvorstand Andreas Bornemann ist nach wie vor überzeugt vom Oberpfälzer und würde mit ihm notfalls sogar in die 2. Liga gehen. Von sich aus würde Köllner bloß hinschmeißen, wenn er die Mannschaft eines Tages nicht mehr erreichen sollte.

Fortsetzung vom "Weg der Vernunft"

Auch der Aufsichtsrat hat ihm vor ein paar Tagen den Rücken gestärkt. Das oberste Kontrollgremium des Vereins sieht die sportliche Entwicklung zwar kritisch, auch Handlungsoptionen würden "sorgfältig diskutiert", wie der Vorsitzende Thomas Grethlein sagte. Es bleibe jedoch dabei, "den eingeschlagenen Weg der Vernunft fortzusetzen". Wohin der genau führen wird, ist derzeit noch völlig offen.