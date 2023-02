Club und Jahn in Not, Fürth Mittelmaß: Was läuft schief?

Auch wenn der 1. FC Nürnberg im Pokal gegen Düsseldorf gewonnen hat - für den Sieg gibt es keine Punkte, meinte Trainer Markus Weinzierl. Aber die könnte seine Mannschaft dringend gebrauchen. Platz 16 und damit in dicker Abstiegsangst genauso wie Jahn Regensburg, der punktgleich sogar noch einen Platz dahinter liegt.

Nur Greuther Fürth hat sich ein wenig abgesetzt, hat aber auch nur vier Punkte mehr auf dem Konto. Was ist los bei den bayerischen Zweitligisten, woran liegt es, dass die nicht oben, sondern eher unten in der Tabelle stehen?

Die Frage der Woche:

Eher unten, als oben: Was läuft schief bei den bayerischen Zweitligisten?

