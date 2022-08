Club: "Tritt in den Hintern" als Erfolgsrezept gegen den HSV?

1. FC Nürnberg gegen den Hamburger SV - zwei Aspiranten für den Aufstieg, Flutlicht im Max-Morlock-Stadion: Das Samstag-Abend-Spiel (20.30 Uhr) wird eine Erstliga-Reife-Stimmung bieten, die Vorzeichen beider Teams sind jedoch unterschiedlich: Der Club startete nach fünf Spielen mit sieben Punkten schwach, gewann aber zuletzt in letzter Minute mit 2:1 in Sandhausen - der HSV begann mit neun Punkten besser, verlor nun aber daheim mit 1:2 gegen Darmstadt.

Duell als Standortbestimmung

Der HSV will nach vier gescheiterten Anläufen endlich wieder hoch Richtung Bundesliga und verteidigt bisher gut, Nürnberg- seit 2019 in der 2. Liga - will endlich wieder konstant erfolgreich spielen. Ob ein "Tritt in den Hintern" nach dem Club-Sieg in Sandhausen dabei hilft? Das Duell kann den Trend bestätigen oder umkehren.

Klauß kritisiert nach Siegen am liebsten

Club-Trainer Klauß verrät vor dem Spiel, dass er nach dem wichtigen Dreier in Sandhausen sein Team kritisierte: "Nach Siegen kann man Dinge auch klarer ansprechen, weil die Jungs Selbstvertrauen getankt haben. Dann ist es immer einfacher, auf Fehler und Verbesserungen hinzuweisen. (…) Das haben wir nach Sandhausen auch getan." Ob das die Stimmung im Team trotz drei Punkten dann doch wieder senken wird?

Ansage von Sportvorstand Hecking

Für negative Gedanken trotz eines Sieges könnten auch die Worte von Dieter Hecking gesorgt haben: "Anscheinend brauchen wir immer erst von Robert (Klauß, Anm. d. Red.) einen Tritt in den Hintern", sagte der Sportvorstand den Nürnberger Nachrichten, "das war dann schon auch für mich schwere Kost, so können wir nicht Fußball spielen. Egal, mit welcher Mannschaft wir auf dem Platz stehen, es sollte mehr sein, als zwei Pässe zwischen den Innenverteidigern, ein Rückpass auf Chris (Mathenia, Anm. d. Red.) und dann der lange Ball."

Sein Trainer, dessen Tritte der FCN offenbar braucht, reagierte vor dem HSV-Spiel auf diese Aussage: "Natürlich ist der Kader so aufgestellt, dass wir Ausfälle kompensieren können. Es verändert etwas an der Spielweise und den Abläufen, welche Spieler auf dem Platz stehen."

Verletzungssorgen werden weniger

Ohnehin kann der 37-Jährige nun einige Namen von der Verletztenliste streichen, darunter Kapitän und Innenverteidiger Christopher Schindler, der ebenso wieder mittrainierte wie Taylan Duman. Fraglich sind dafür Lino Tempelmann (Muskelprobleme) und der Ex-Hamburger Jan Gyamerah (Zehenprellung).

Club gegen den HSV zuletzt wieder auf der Erfolgsspur

Nürnberg gegen Hamburg, das war seit 2019 eine einseitige Angelegenheit – doch im bisher letzten Pflichtspiel-Duell siegte der FCN, am 5. März 2022, mit 2:1. Damals trafen die beiden aktuell länger Verletzten Pascal Köpke (Knieverletzung) und Tim Handwerker (Kreuzbandriss). Wer dann für FCN-Tore sorgen soll? Beispielsweise Manuel Wintzheimer, der erst vor wenigen Wochen ablösefrei vom HSV kam und schon im wichtigen Derby-Heimspiel gegen Fürth traf (2:0).

Auf die Frage, ob sich seine Mannschaft als Außenseiter gegen den HSV wohler fühle, grinst Klauß. Die Herangehensweise des HSV sei sehr konträr zu dem, was Sandhausen spiele – wo sich der FCN schwertat – und er erwarte den Ball deutlich häufiger beim Gegner. Diese Spielweise könne seinem Team noch besser liegen.