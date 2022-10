Club-Sportchef Hecking: "Gibt nicht den Verlierer Robert Klauß"

Hinter dem 1. FC Nürnberg und seinem Sportvorstand Dieter Hecking liegt eine "turbulente Woche". Zweieinviertel Jahre sei es ruhig gewesen am Valznerweiher, erzählt Hecking im Exklusivinterview in der BR-Radiokultsendung "Heute im Stadion" auf Bayern 1. Am Montag änderte sich das schlagartig mit der Entlassung von Cheftrainer Robert Klauß. Eine Entscheidung, die der Sportvorstand unmittelbar nach dem Karlsruhe-Spiel getroffen habe.

Ausschlaggebend: der Saisonverlauf und die fehlende Konstanz, die in Karlsruhe ihren negativen Höhepunkt fand: "Die Leistung in Karlsruhe, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, war einfach nicht den Ansprüchen genügend, die ich auch an die Mannschaft stelle, auch an den Trainerstab stelle."

Da dies nicht zum ersten Mal in dieser Saison der Fall gewesen war, habe er die "Notwendigkeit" gesehen, "über einen Trainerwechsel nach zudenken", erklärt Hecking. Die Mannschaft sei in die Entscheidung aber nicht involviert gewesen.