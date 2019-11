Club-Legende Georg Volkert erhält Bayerischen Verdienstorden

Deutscher Meister 1968 mit Nürnberg

Georg Volkert lief von 1965 bis 1969 und 1980/81 in 136 Spielen für Nürnberg auf und erzielte dabei 37 Tore. Sein größter Erfolg war der Gewinn der deutschen Meisterschaft 1968. Dazwischen war er für den Hamburger SV, mit dem er den DFB-Pokal (1976) und Europapokal der Pokalsieger (1977) gewann, sowie den VfB Stuttgart und FC Zürich aktiv. Dazu bestritt er 12 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft.

Manager und Golfspieler

Zwischen 1996 und 1998 war er Manager des 1. FC Nürnberg, allerdings mit eher beschiedenem Erfolg. Heute lebt Volkert in der Gemeinde Sachsen bei Ansbach in der Nähe seiner Geburtsstadt, wo er eine Sportagentur betreibt. In seiner Freizeit spielt er Golf.