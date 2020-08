Club-Legende Georg "Schorsch" Volkert ist tot

Das bestätigte sein Ex-Klub FC St. Pauli. Georg Volkert begann seine Karriere im Nachwuchs der Spielvereinigung Ansbach. Über die Junioren und die Amateure des 1. FC Nürnberg kam er 1965 zu den Profis. In seiner ersten Phase beim Club erzielte der Stürmer in 105 Bundesligaspielen 27 Tore und war maßgeblich an der Meisterschaft 1968 beteiligt.

Nach dem Abstieg 1969 wechselte er zum Hamburger SV. Dort feierte er mit dem Sieg im Europapokal der Pokalsieger 1977 den größten Erfolg seiner Karriere. Nach einer weiteren Station beim VfB Stuttgart ab 1978 kehrte er 1980 zum 1. FC Nürnberg zurück, wo er 1981 seine Karriere beendet hat. In insgesamt 410 Bundesligaspielen traf er 146 Mal. Daneben spielte Volkert 52 Mal (21 Tore) für den FC Zürich in der ersten schweizerischen Liga.

In der Meistersaison der Nürnberger 1967/68 bildete Volkert mit Zvezdan "Zick Zack" Čebinac die Flügelzange, in der Spitze verwerteten Franz Brungs und Heinz Strehl die Vorlagen. 71 Treffer erzielte der Club auf dem Weg zum Titel.