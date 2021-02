Club in der Krise: Klauß nimmt sich Mannschaft zur Brust

Klauß' lange Mängelliste

Diese Grundlagenarbeit verrichteten die Franken gegen die Hamburger einfach nicht. Daher war die Mängelliste von Klauß auch so üppig. Zweikämpfe, Freilaufen, Sprints, Kurzpässe an den eigenen Mann - in schneidigem Ton ratterte der frühere Assistent von Julian Nagelsmann bei RB Leipzig die Defizite runter. "Wir haben bis zur 70. Minute auf dem Platz nicht ausreichend gearbeitet, um uns was zu verdienen", befand Klauß verärgert.

Der 36-Jährige hat sich auch nach Rückschlägen stets vor sein Team gestellt. An diesem sonnigen 14. Februar verfinsterte sich die Miene von Klauß aber erheblich. Der erst im Sommer angetretene Coach steckt mit dem Traditionsklub in der Krise.

Der Abstand auf Relegationsplatz 16 liegt zwar noch bei fünf Punkten, der Druck aber steigt. Eine sorgenfreie Saison nach dem Beinaheabsturz in die 3. Liga 2020 war das Ziel; man wollte nie in die Lage kommen, punkten zu müssen. Genau in dieser prekären Situation stecken die Nürnberger aber nun.