Club-Fehlstart: 1. FC Nürnberg verliert auswärts bei St. Pauli

So hat sich der 1. FC Nürnberg den Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga nicht vorgestellt. Die Franken verloren am 1. Spieltag 2:3 beim FC St. Pauli. Der Club spielte offensiv gut mit, doch in der Defensive zwickt es noch bedenklich.